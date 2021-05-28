Чернышенко обсудил с регионами подготовку стратегий цифровой трансформации

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов. Основная тема - подготовка региональных стратегий цифровой трансформации.

Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы готовятся по поручению президента Владимира Путина к 1 июля. Региональные стратегии должны быть утверждены до 1 сентября.

"Наша задача в тесном контакте с регионами мониторить качество подготовки региональных стратегий. С целью координации этой работы в субъекты направлены стандартные формы проектов и план-график мероприятий дорожной карты. В регионах необходимо привлечь к разработке стратегий экспертов, бизнес, включая разработчиков технологических решений, представителей органов местного самоуправления", - отметил Чернышенко.

По словам вице-премьера, финальная версия стратегий, созданных на базе типовых федеральных решений, должны включать региональные проекты, учитывать локальные особенности и быть понятными не только органам власти, но и отрасли, бизнесу и гражданам. Срок реализации принятых стратегий - до 2024 года.

Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что при формировании стратегий применяется проектный подход.

"Каждый регион должен включить проекты по цифровой трансформации как минимум шесть базовых отраслей: это здравоохранение, образование, транспорт, развитие городской среды, государственное управление и социальная сфера", - заявил чиновник.