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28.05.2021 14:46
Рубрика: Культура

Деятели искусства в Москве отчитались о доходах за 2020 год

Текст: Мария Шепталова
Деятели искусства, работающие в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы, отчитались о своих доходах и доходах членов семьи за прошедший год. Самыми богатыми оказались директор "Музея моды" Оксана Федорова (по паспорту Бородина) и Ксения Собчак, жена худрука Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Фото: Николай Галкин/ТАСС Фото: Николай Галкин/ТАСС
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Согласно данным деклараций, опубликованным на сайте мэра и правительства Москвы, Оксана Федорова заработала 139,4 миллиона рублей. Доход художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана превысил 88 миллионов рублей. Чуть меньше - 87,2 миллиона - заработал за прошедший год художественный руководитель хора солистов Михаил Турецкий.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Ксения Собчак официально задекларировала более 212 миллионов рублей. В отличие от своей звездной супруги Константин Богомолов пополнил семейный бюджет на скромные 17,9 миллиона рублей.

Также в разы более успешной оказалась супруга Художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова Злата Эльбаум, которая сумела заработать за прошедший год более 135 миллионов рублей. Доход самого Геннадия Викторовича составил около 9 миллионов рублей.

Надежда Бабкина, возглавляющая театр "Русская песня", задекларировала 56,6 миллиона рублей. Весьма состоятельным выглядит и директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели. В его декларации указаны заработанные 32,8 миллиона рублей, а также 6 земельных участков, 2 жилых дома, 4 квартиры, 2 машиноместа, 30 нежилых помещений и 8 автомобилей.

Художественный руководитель - директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков задекларировал 35,1 миллиона рублей, директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер - 29 миллионов, художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли - 28,4 миллиона, художественный руководитель театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Дуров - 25,3 миллиона, а худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - 24,3 миллиона.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Чуть более 21 миллиона в 2020 году заработал директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев. Следом идет генеральный директор - художественный руководитель музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман с доходом в 19,4 миллиона. Еще более скромным выглядит заработок художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта - 13,3 миллиона.

Художественный руководитель театрального центра новой драмы "Практика" Марина Брусникина внесла в декларацию 10,7 миллиона, худрук театра "Модернъ" Юрий Грымов - 8,2 миллиона и директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова - 7,4 миллиона.

Официальный доход художественного руководителя театра Et Cetera Александра Калягина составил 7,6 миллиона. Намного меньше заработали художественный руководитель "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз (5,1 миллиона) и художественный руководитель "Театр кошек Куклачева" Юрий Куклачев (5,8 миллиона).

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