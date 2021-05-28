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28.05.2021 14:50
Рубрика: Культура

"Дюну" предполагают показать в Венеции

Текст: Валерий Кузнецов
Долгожданный фантастический фильм Дени Вильнева "Дюна" будет впервые показан на Венецианском международном кинофестивале, который состоится с 1 по 11 сентября и, как предполагается, пройдет в обычном формате.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники портал Deadline, оговаривая, что официальных подтверждений настойчивым слухам пока нет.

Фото: Предоставлено "Телесто"
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Дени Вильнев уже участвовал в Венецианском фестивале со своим фильмом "Прибытие" в 2016 году - позднее картина получила "Оскара". Его "Дюна" - масштабный ремейк экранизации культового романа Фрэнка Герберта - интригует любителей кинофантастики уже не первый год. Эпический по стилю трейлер давно крутится в интернете, порождая множество домыслов и слухов о предстоящей, но постоянно откладываемой премьере, и о том, выдержит ли новинка 2021 года соревнование с классическим фильмом Дэвида Линча 1984 года. В роли Пола Атрейдеса Кайла МакЛоклена из фильма Линча теперь сменил Тимоти Шаламе, Юргена Прохнова в роли Лето - Оскар Айзек.

Премьеру фильма в мире и в России обещают 16 сентября.

В прошлом пандемийном году венецианская Мостра оказалась единственным фестивалем мире, который прошел в относительно нормальном формате. В этом году первопроходцем должен оказаться Каннский фестиваль, в 2020 году практически отмененный, а в этом году перенесенный на июль. Как пройдут осенние фестивали в Венеции, Сан-Себастьяне, Торонто, будет зависеть от развития ситуации с COVID-19.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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