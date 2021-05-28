Dying Light 2: дата выхода, цены и трейлер полностью на русском языке

Студия Techland провела онлайн-презентацию игры Dying Light 2, которая получила подзаголовок Stay Human.

После окончания мероприятия стартовал прием предварительных заказов.

Проект будет доступен на всех актуальных платформах в четырех различных изданиях: стандартном, расширенном, коллекционном и ультимативном.

На ПК базовая версия обойдется в 2499 pублей, на PlayStation - 4279 рублей, и 59,99 доллара на Xbox.

Несмотря на раннее опубликованный рекламный баннер в официальном сообществе Dying Light 2 в социальной сети "Вконтакте" (который до сих пор не убрали), релиз игры состоится 7 декабря, а не 16 ноября.

Кроме того, разработчики опубликовали новый геймплейный трейлер на русском языке - (18+). В нем аудиторию знакомят с местным миром и раскрывают некоторые сюжетные детали.