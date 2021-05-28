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28.05.2021 19:40
Рубрика: В мире

Экс-глава украинской разведки умер в Египте во время дайвинга

Текст: Юрий Чернов

Бывший руководитель внешней разведки Украины Виктор Гвоздь скончался во время занятий дайвингом на одном из курортов Египта. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

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Ранее сообщалось, что тело 62-летнего мужчины было обнаружено в пятницу на берегу моря на курорте Дахаб. Спасательными службами были проведены предусмотренные в таких случаях реанимационные мероприятия. Пострадавший был оперативно доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Виктор Гвоздь занимал должность главы Службы внешней разведки Украины с февраля 2014 по апрель 2016 года.

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