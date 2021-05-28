Экс-глава украинской разведки умер в Египте во время дайвинга

Бывший руководитель внешней разведки Украины Виктор Гвоздь скончался во время занятий дайвингом на одном из курортов Египта. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

Ранее сообщалось, что тело 62-летнего мужчины было обнаружено в пятницу на берегу моря на курорте Дахаб. Спасательными службами были проведены предусмотренные в таких случаях реанимационные мероприятия. Пострадавший был оперативно доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Виктор Гвоздь занимал должность главы Службы внешней разведки Украины с февраля 2014 по апрель 2016 года.