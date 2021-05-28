Фестиваль "Золотая маска" проведет конференцию "Достоевский и театр"

В Новом пространстве Театра Наций 28 и 29 мая состоится конференция "Достоевский и театр", которая завершит московскую часть программы фестиваля "Золотая маска", приуроченную к 200-летию со дня рождения писателя. Проект проходит при поддержке Министерства культуры России.

Конференция проводится фестивалем "Золотая маска" совместно с образовательным проектом "Полка" и представляет серию открытых дискуссий и встреч с выдающимися режиссерами, писателями и учеными, посвященных значению наследия Ф. М. Достоевского для театра, а также исследованию самого понятия театральности в произведениях писателя. Именно "театральность" как одно из свойств поэтики Достоевского явилась основанием для особого внимания театральных художников к прозе писателя. Предметом конференции станут как история театра, так и актуальная ситуация, современные спектакли и новые интерпретации. Куратор конференции - Юрий Сапрыкин.

Участниками конференции станут Андрей Прикотенко, Максим Диденко, Аркадий Островский, Владимир Раннев, Дмитрий Ренанский, Лев Додин, Марина Давыдова, Елена Горина, Александр Горелов, Сара Токина, Ольга Федянина, Елена Ковальская. Дмитрий Волкострелов, Полина Кардымон, Екатерина Августеняк, Михаил Мокеев, Татьяна Касаткина, Кама Гинкас, Алена Карась, Борис Юхананов и Клим Козинский.

Полное расписание Конференции и прямую онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте dostoevsky.goldenmask.ru, а также в социальных сетях фестиваля "Золотая маска".

Специальная программа фестиваля "Золотая маска" "Достоевский и театр" проходит с февраля по июнь 2021 года в двух городах, Москве и Омске. В афише проекта представлены постановки, ставшие номинантами и лауреатами Российской национальной театральной премии "Золотая маска", и знаковые премьеры последнего сезона, созданные по произведениям классика. Все они представят разные способы осмысления наследия Достоевского, разные подходы к сценической интерпретации его сочинений, мировоззрения, философии. Всего в программу "Достоевский и театр" в Москве и Омске вошло 16 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Севастополя. Программа "Достоевский и театр" стала одним из центральных событий в праздновании 200-летия со дня рождения классика.