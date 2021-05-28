Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети

Документальный фильм "Бешеные псы: почему собаки убивают?" вышел 27 мая на You Tube-канале Life Doc. Автор Жанна Карпенко провела собственное расследование и выяснила, почему после вступления в силу закона "Об ответственном обращении с животными" случаи нападения бездомных собак на людей участились, а не наоборот.

Закон приняли в декабре 2018 года. Он был призван отрегулировать численность бездомных животных на улицах и обезопасить население. Так, Россия стала второй после Германии страной в мире, где права животных закрепили в основном законе - в Конституции.

Сегодня из областных бюджетов выделяются десятки и даже сотни миллионов рублей, но собак на улицах становится только больше. С начала этого года в российских регионах участились случаи нападения бездомных животных, жертвами которых чаще становились дети. Об этом говорится в фильме. Так же, как и о том, что пострадавшие связывают это с тем, что в документ заложили экспериментальную программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Депутаты обвиняют в недобросовестности местных чиновников, а в регионах уверены, что закон "сырой" и не приспособлен для "замкадья".

Съемочная группа Life отправилась по российским городам, чтобы посмотреть, как закон реализуется на местах, почему не работает, имеет ли место халатность со стороны чиновников, или документ, над которым в Госдуме работали больше 10 лет, действительно нежизнеспособен. Поговорили с родителями потерпевших детей и с теми, кто непосредственно исполняет этот закон на местах: руководителями собачьих приютов, отловщиками, ветеринарами, главами профильных комитетов. А также нашли тот областной центр в стране, в котором закон работает.