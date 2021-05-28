Новости

В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
По автомобилю каршеринга пришлось открыть огонь 15:05
В Форосском парке установили памятник герою войны Терлецкому 14:53
Два года проведет в колонии общего режима юрист Денис Юшинский 14:51
Посол РФ: Москва обеспечивает консульскую поддержку Сапеге 14:50
В Красноярском крае подготовят план развития столицы русской Арктики 14:50
Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан 14:46
Ходовые испытания АПЛ "Новосибирск" начнутся в июне 14:33
Раненная под Нантом сотрудница полиции находится в критическом состоянии 14:32
Пожилая женщина напала на омскую журналистку в прямом эфире 14:23
Льготная аренда жилья появится еще в двух городах 14:21
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение 14:21
Жители Таджикистана осуждены за попытку теракта в Москве 14:19
Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады 14:15
Запуск льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены 14:14
Посол РФ призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 16:02
Рубрика: Культура

Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети

Текст: Сусанна Альперина

Документальный фильм "Бешеные псы: почему собаки убивают?" вышел 27 мая на You Tube-канале Life Doc. Автор Жанна Карпенко провела собственное расследование и выяснила, почему после вступления в силу закона "Об ответственном обращении с животными" случаи нападения бездомных собак на людей участились, а не наоборот.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
В Севастополе на кинофоруме "Золотой Витязь" представят 190 фильмов

Закон приняли в декабре 2018 года. Он был призван отрегулировать численность бездомных животных на улицах и обезопасить население. Так, Россия стала второй после Германии страной в мире, где права животных закрепили в основном законе - в Конституции.

Сегодня из областных бюджетов выделяются десятки и даже сотни миллионов рублей, но собак на улицах становится только больше. С начала этого года в российских регионах участились случаи нападения бездомных животных, жертвами которых чаще становились дети. Об этом говорится в фильме. Так же, как и о том, что пострадавшие связывают это с тем, что в документ заложили экспериментальную программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Депутаты обвиняют в недобросовестности местных чиновников, а в регионах уверены, что закон "сырой" и не приспособлен для "замкадья".

Съемочная группа Life отправилась по российским городам, чтобы посмотреть, как закон реализуется на местах, почему не работает, имеет ли место халатность со стороны чиновников, или документ, над которым в Госдуме работали больше 10 лет, действительно нежизнеспособен. Поговорили с родителями потерпевших детей и с теми, кто непосредственно исполняет этот закон на местах: руководителями собачьих приютов, отловщиками, ветеринарами, главами профильных комитетов. А также нашли тот областной центр в стране, в котором закон работает.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021