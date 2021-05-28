Французы сочли "плохой идеей" вступление Украины в НАТО

Позиция главы украинского МИД Дмитрия Кулебы по поводу затянувшегося вступления страны в НАТО вызвала раздражение у читателей французского издания Le Figaro. Они сочли это "плохой идеей" и не захотели "выводить из себя Россию у ее границ".

Напомним, что днем ранее Кулеба разразился гневной тирадой в адрес европейских партнеров, слабо, по его мнению, поддерживающих вступление Киева в североатлантический альянс. По его мнению, страны-члены НАТО ничего не делают для того, чтобы Украина вошла в их число.

"Одобрение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытой войне с Россией", - цитирует РИА Новости комментарий читателя французской газеты.

"Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится", - поддержал его другой пользователь.

"Выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано Горбачеву, - плохая идея", - резюмировал третий.