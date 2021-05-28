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28.05.2021 11:56
Рубрика: Экономика

Гектар в Арктике выдадут быстрее, чем на Дальнем Востоке

Текст: Елена Березина
С 1 августа этого года станет доступна программа бесплатного выделения земли в Арктике.
Фото: Вера Костамо/РИА Новости Фото: Вера Костамо/РИА Новости
Фото: Вера Костамо/РИА Новости

"Землю можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода, - заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на коллегии министерства. - Соответствующий законопроект внесен в Госдуму".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Почему необходимы изменения в программе "Дальневосточный гектар"

Первые полгода получить участки смогут только жители арктических регионов, потом все россияне. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до одного гектара сроком на пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду.

В программе "Дальневосточный гектар" приняли участие 89 тысяч человек. Около 42% из них строят на своей земле дома, еще на 36% выделенных "дальневосточных гектарах" ведут сельское хозяйство.

С 1 августа граждане, успешно освоившие землю в рамках программы "Дальневосточный гектар", оформившие ее в аренду или собственность, смогут получить дополнительный участок для сельского хозяйства, строительства индивидуального дома.

В регионах Экономика Недвижимость Земля Правительство Минвостокразвития Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО УрФО ЯНАО СЗФО Архангельская область СЗФО Республика Коми Выдача дальневосточного гектара

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