Гектар в Арктике выдадут быстрее, чем на Дальнем Востоке

С 1 августа этого года станет доступна программа бесплатного выделения земли в Арктике.

"Землю можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода, - заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на коллегии министерства. - Соответствующий законопроект внесен в Госдуму".

Первые полгода получить участки смогут только жители арктических регионов, потом все россияне. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до одного гектара сроком на пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду.

В программе "Дальневосточный гектар" приняли участие 89 тысяч человек. Около 42% из них строят на своей земле дома, еще на 36% выделенных "дальневосточных гектарах" ведут сельское хозяйство.

С 1 августа граждане, успешно освоившие землю в рамках программы "Дальневосточный гектар", оформившие ее в аренду или собственность, смогут получить дополнительный участок для сельского хозяйства, строительства индивидуального дома.