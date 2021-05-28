Генерал ВСУ: Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года

Генеральный штаб ВСУ Украины начал подготовку к вооруженному конфликту с Россией в 2007 году. Об этом в эфире телеканала UkrLife.tv заявил генерал-майор украинских вооруженных сил Виктор Назаров. По его словам, эта подготовка стартовала после речи президента РФ Владимира Путина в Мюнхене в феврале 2007.

Как заявил Назаров, ВСУ прорабатывало стратегию вооруженного столкновения с Россией в том числе на востоке Украины и на Крымском полуострове. "Мы не ждали у моря погоды. Разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией", - заявил генерал-майор. При этом Назаров уточнил, что многие на Украине удивляются этому факту, в том числе среди военных. Он заявил, что начальник генерального штаба, назначенный в 2014 году, не знал о существовании таких планов.

При этом, рассуждая о событиях, развернувшихся вокруг Крымского полуострова, Назаров фактически признал, что руководство Украины и ВСУ в частности, несмотря на столь многолетнее планирование, оказались не готово к такому сценарию. Назаров заявил, что украинские вооруженные силы примененная в Крыму тактика застала из врасплох.