"Год ЕГЭратуры": 14 простых лайфхаков для сдачи ЕГЭ

Считаные дни остаются до старта единых государственных экзаменов и прочих экзаменационных сессий. За это время ученики школ, от средней до высшей, попытаются уложить в свои головы все, что они отчаянно пытались выучить за учебный год. В помощь всем, кто хочет на отлично сдать экзамены по русскому языку и литературе, портал ГодЛитературы.РФ запустил подготовительный курс "Год ЕГЭратуры".

Курс будет особенно интересен школьникам, сдающим ЕГЭ по русскому и литературе, студентам филологических факультетов и литературных мастерских, обычным читателям, желающим понять и полюбить заново шедевры русской литературы, которые они помнят как "школьную программу".

В команде - только настоящие профессионалы с высшим филологическим образованием. Это Ольга Лапенкова - выпускница Литературного института им. А. М. Горького, ведущая рубрики "В помощь школьнику" и репетитор. Иван Родионов - учитель и репетитор с большим стажем. Кстати, он активно работает как литературный критик, так что заинтересованный подход вам обеспечен. И Татьяна Шипилова - аспирантка Литературного института им. А. М. Горького, репетитор с 10-летним стажем, сотрудник "Года Литературы".

Первые уроки уже можно посмотреть на портале ГодЛитературы.РФ. Из них вы узнаете, как перестать бояться ЕГЭ, составите список лайфхаков, которые помогут при сдаче экзамена и сможете на практике закрепить запутанные теоретические знания.