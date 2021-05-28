Япония продлила режим ЧС до 20 июня

Правительство Японии продлило режим ЧС из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в девяти префектурах, в том числе Токио, до 20 июня. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга, передает издание Kyodo News.

Режим ЧС продолжит действовать в Токио, Осаке, Киото, Хёго, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо.

Глава японского правительства выразил обеспокоенность в связи с новыми, мутировавшими штаммами коронавируса, и уверил, что темпы вакцинации будут ускорены, чтобы к июлю удалось привить людей пожилого возраста. По его словам, к середине июня планируется вакцинировать миллион человек в день.

Кроме того, Суга сказал, что будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры для того, чтобы защитить участников Олимпиады и сделать соревнования безопасными.

Согласно введенному японскими властями режиму ЧС, заведения общепита не продают алкоголь и могут работать только до 20.00 часов. Жителей просят оставаться дома, а работодателей - обеспечить своим сотрудникам удаленный режим работы.