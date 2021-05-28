Япония продлит режим ЧС до 20 июня в девяти префектурах

Правительство Японии продлит до 20 июня срок действия режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в девяти префектурах, включая Токио. Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

Он отметил, что несмотря на уменьшающуюся статистику в ряде регионов, число новых случаев заражения коронавирусом все еще остается высоким. "Чтобы не допустить новой волны заражений среди населения принято решение продлить ограничения", - цитирует министра ТАСС.

Режим ЧС продолжит действовать в Токио, Осаке, Киото, Хёго, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо. Изначально предполагалось, что действие ограничительных мер в префектурах будет прекращено 31 мая. По последним данным, общее количество случаев инфицирования в Японии превысило 735 тысяч.