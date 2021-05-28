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Рубрика: В мире

Искусственный остров на сваях стал новой достопримечательностью Нью-Йорка

Фото: REUTERS/Mike Segar Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Mike Segar

Искусственный остров - Little Island - на железобетонных сваях над Гудзоном в западной части Манхэттена быстро стал новой достопримечательностью Нью-Йорка.

Фото: AP
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Площадь острова около десяти тысяч квадратных метров. Он состоит более чем из 130 элементов, которые по своей форме напоминают цветы. На острове разбит парк. Есть амфитеатр примерно на 700 мест. Ожидается, что с июня здесь начнут регулярно проходить театральные представления и концерты, пишет ТАСС.

Little Island начали строить в 2018 году. Для посетителей его открыли на прошлой неделе. В условиях пандемии вход в парк после полудня ограничен и пока осуществляется только по предварительной записи на сайте.

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