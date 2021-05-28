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28.05.2021 21:03
Рубрика: В мире

Движение через Босфор остановлено из-за аварии танкера

Текст: Юрий Чернов
Фото: Burak Kara/Getty Images Фото: Burak Kara/Getty Images
Фото: Burak Kara/Getty Images

Из-за севшего на мель танкера движение по Босфорскому проливу в обе стороны прекращено. Как сообщает телеканал NTV, Главное управление береговой охраны сообщило, что у 249-метрового нефтеналивного танкера RAVA произошла остановка двигателя во время следования с севера на юг по проливу.

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Сообщается, что к танкеру был направлен буксир и спасательный катер. Отмечается, что судно остановилось на расстоянии 300 метров от берега.

Ситуация в настоящий момент находится под контролем спасательных служб и береговой охраны. О сроках восстановления движения по проливу не сообщается.

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