Из-за севшего на мель танкера движение по Босфорскому проливу в обе стороны прекращено. Как сообщает телеканал NTV, Главное управление береговой охраны сообщило, что у 249-метрового нефтеналивного танкера RAVA произошла остановка двигателя во время следования с севера на юг по проливу.

Сообщается, что к танкеру был направлен буксир и спасательный катер. Отмечается, что судно остановилось на расстоянии 300 метров от берега.

Ситуация в настоящий момент находится под контролем спасательных служб и береговой охраны. О сроках восстановления движения по проливу не сообщается.