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Текст:   Ольга Игнатова 
14:29 28.05.2021

Кадастровая палата расскажет, как оформить жилье в собственность ребенка

1 июня во всех российских регионах пройдет Всероссийская акция "День правовой помощи детям". В этот день в режиме горячей линии специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра ответят на вопросы о том, как защитить имущественные права несовершеннолетних.

Россияне смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, а также о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов. Кроме того, эксперты расскажут, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учета, как проверить недвижимое имущество перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра и др.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"При совершении сделок с недвижимостью дети не могут самостоятельно отстаивать свои интересы, а все решения за них принимают родители. По этой причине мы уделяем особое внимание защите имущественных прав несовершеннолетних и их правовому просвещению", - отметил и.о. начальника управления по связям с общественностью Федеральной кадастровой палаты Росреестра Евгений Мохин.

Важно знать, что детские права охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью следует максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все документы. Консультация квалифицированных специалистов поможет разобраться в тонкостях конкретной ситуации. По телефону горячей линии бесплатно эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра подскажут, куда и как обратиться, если имущественные права детей или права их родителей были нарушены.

Узнать время и номера телефонов в период проведения акции можно на сайте www.kadastr.ru в разделе своего региона, а также на официальных страницах региональных Кадастровых палат в социальных сетях.

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