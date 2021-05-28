Компаньону "крабового короля" Олега Кана дали три года условно

Компаньон "крабового короля" Олега Кана Евгений Пекарь выслушал 28 мая приговор по редкой уголовной статье - "пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов". Расследование его деятельности вел центральный аппарат Следственного комитета России.

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, чем занимался Пекарь. В 2014, 2015 и 2017 годах компании ООО "Монерон" и ООО "Курильский Универсальный Комплекс", фактически принадлежащие крупному дальневосточному предпринимателю Олегу Кану, занимались экспортными поставками живого краба в Китай. Вывозимый из России товар декларировался в адрес также подконтрольных Кану иностранных компаний по сильно заниженной цене, в то время как в Китае его продавали очень дорого. В 2017 году Пекарь по указанию Кана при организации контрабандных поставок занимался непосредственным предоставлением недостоверных сведений о стоимости товара в таможенные органы России и контролировал финансовые операции по их оплате иностранными покупателями.

Пекарь, как подчеркивают в СК, полностью признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге он получил очень мягкий и условный приговор - три года и один месяц с испытательным сроком.

Напомним, что Олег Кан сбежал. Ему предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды. Судом он заочно арестован.