Лавров: Москва готова к нормализации отношений с ЕС, но Брюссель - нет

Россия подтверждает свою готовность к нормализации отношений с Европейским союзом, но обращает внимание на то, что Брюссель инициативно подрывает механизмы взаимодействия с РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим Словенским коллегой Анже Логаром.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва в очередной раз подтвердила свою готовность к нормализации отношений с Евросоюзом. "При понимании, что мы будем вести диалог на основе равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий", - подчеркнул Сергей Лавров.

Он также отметил, что в ходе переговоров с Анже Логаром российская сторона выразила свою озабоченность последними действиями Брюсселя "по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между Россией и Евросоюзом". Лавров отметил, что Москва выразила свое сожаление в связи с тем, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, определяющегося "подходами агрессивного русофобского меньшинства".