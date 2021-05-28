Постановление правительства Ленинградской области от 28 мая 2021 года № 306 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 2 (Зона 1) дополнить словами ""Всеволожский", "Приозерский", "Лодейнопольский";

в графе 3 (Зона 2):

слова "Всеволожский", "Приозерский", "Лодейнопольский" исключить, дополнить словами "Волосовский", "Лужский";

в графе 4 (Зона 3) слова "Волосовский", "Лужский" исключить;

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 1) дополнить словами "Всеволожский", "Приозерский", "Лодейнопольский";

в графе 4 (Зона 2):

слова "Всеволожский", ""Приозерский", "Лодейнопольский" исключить дополнить словами "В о досовский", "Лужский";

в графе 5 (Зона 3) слова "Волосовский", "Лужский" исключить;

строку 4 изложить в следующей редакции:

строки 6-8 изложить в следующей редакции:

строку 10 изложить в следующей редакции:

строку 15 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







