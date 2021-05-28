Литва высылает двух белорусских дипломатов

Власти Литвы сообщили, что объявили персонами нон грата двух сотрудников дипломатического представительства Беларуси в республики. Об этом говорится в опубликованном на сайте литовского МИД сообщении.

"Сегодня, 28 мая, в МИД Литвы вызвали представителя посольства Беларуси , и передали ноту, в которой двух сотрудников посольства Беларуси объявили нежелательными лицами за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении литовского МИД.

Белорусские дипломаты должны будут в течение 7 суток покинуть страну. Власти Литвы отмечают, что своим шагом они выражают солидарность с Латвией.