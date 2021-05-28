Лучше избегать. Названы "убивающие" смартфон приложения

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Компания-разработчик облачного хранилища pCloud опубликовала список мобильных приложений, губительно влияющих на заряд аккумулятора.
При составлении рейтинга учитывались энергоэффективность, а также наличие темной темы, необходимые разрешения и занимаемое место в памяти.
В первую десятку самых "прожорливых" приложений вошли:
- Fitbit
- Verizon
- Uber
- Skype
- Airbnb
- Bigo Live
- Tinder
- Bumble
Также в рейтинг вошли приложения Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon и другие, пишет Daily Express.