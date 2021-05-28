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Лучше избегать. Названы "убивающие" смартфон приложения

Текст:   Антон Благовещенский
28.05.2021,  
15:59
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания-разработчик облачного хранилища pCloud опубликовала список мобильных приложений, губительно влияющих на заряд аккумулятора.

23 Android-приложения раскрывают данные более 100 млн пользователей

При составлении рейтинга учитывались энергоэффективность, а также наличие темной темы, необходимые разрешения и занимаемое место в памяти.

В первую десятку самых "прожорливых" приложений вошли:

- Fitbit

- Verizon

- Uber

- Skype

- Facebook

- Airbnb

- Bigo Live

- Instagram

- Tinder

- Bumble

Также в рейтинг вошли приложения Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon и другие, пишет Daily Express.

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