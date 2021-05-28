Лукашенко обсудит с Путиным возобновление авиасообщения между РФ и Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным, которые пройдут сегодня в Сочи, рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

"Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему" - заявил он на встрече с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ в Минске. По его словам, если ситуация с короноавирусом выравнивается, "надо открываться друг другу".

"Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать - от этого ничего не изменится", - сказал Лукашенко.

Отметим, что в заседании принимает участие премьер-министр России Михаил Мишустин.

В четверг в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко российский премьер пообещал, что Россия расширит транспортное сообщение с Беларусью при первой же возможности. Но подчеркнул, что это решение не является политическим и полностью зависит от ситуации с пандемией.