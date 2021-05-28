Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 мая прибыл с рабочим визитом в Россию", - говорится в сообщении.

Встреча будет посвящена реализации совместных экономических проектов, а также вопросам реагирования на внешнее давление и санкционную политику, говорится в анонсе. Также президенты планируют обсудить дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в общении с журналистами сказал, что встреча начнется после 17:00. По его словам, "это будет беседа двух президентов, которая, как планируется, продолжится за рабочим обедом".