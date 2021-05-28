Лукашенко привез Путину документы о ситуации вокруг Беларуси

На переговоры с президентом России в Сочи белорусский лидер Александр Лукашенко привез документы, чтобы стало понятно, что происходит вокруг республики. Это попытка раскачать ситуацию до уровня августа 2020 года, заявил он, сравнив тем самым происходящее с ситуацией после президентских выборов в Беларуси.

"Всегда есть желающие подкинуть нам проблем, - сказал Александр Лукашенко. - Вы о них знаете, я вас проинформирую". "Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит... что это за люди", - сказал он.

Лукашенко также вспомнил, как авиакомпания "Белавиа" вывозила тысячи западных граждан в пандемию, чтобы они могли вернуться на родину, потому что многие другие государства закрыли свои аэропорты. А теперь от действий Запада страдает коллектив "Белавиа" - хотя к инциденту с Ryanair они не имеют вообще никакого отношения. "Вот их лицо", - сказал он про западных "друзей".

"Покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило", - пообещал Лукашенко. "Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", - заключил он.