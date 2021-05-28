Лукашенко встретится с премьерами стран СНГ и проведет переговоры с Путиным

Встреча с участниками заседания Совета глав правительств СНГ запланирована у Александра Лукашенко в первой половине дня, информирует в пятницу, 28 мая, пресс-служба президента. А затем белорусский лидер направится с рабочим визитом в Россию, где в Сочи у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уже сообщалось, Беларусь как председатель в СНГ в текущем году инициирует дальнейшее развитие организации, придание ей большей динамики и международного авторитета. Эти вопросы обсуждались накануне и на встрече президента с исполнительным секретарем Содружества Сергеем Лебедевым. Данная тематика, сообщают местные обозреватели, будет в центре внимания и на предстоящей встрече Лукашенко с главами правительств стран СНГ.

Выступая на этой неделе в белорусском парламенте, президент уже обозначил переговорную повестку с российским лидером, отметив, что в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику Запада.

Главы двух государств, уточняет пресс-служба Лукашенко, обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам на двустороннем треке сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.