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28.05.2021 12:36
Рубрика: Власть

Лукашевич заявил, что Киев продолжает уклоняться от Минских соглашений

Текст: Алексей Чуриков
Власти в Киеве, при активной поддержке иностранных кураторов, продолжают уклоняться от работы по выполнению Минских соглашений. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе выступления на заседании постоянного совета организации. Стенограмма его выступления опубликована на сайте МИД РФ.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"Несмотря на усилия внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата, очередной контакт которых состоялся 26 мая, Киев по-прежнему демонстрирует отсутствие политической воли к мирному решению конфликта не на словах, а на деле", - подчеркнул Лукашевич.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Он отметил, что на фоне этого откровенного бездействия официального Киева обстановка на востоке Украины продолжает ухудшаться. В частности, увеличивается число нарушений режима прекращения огня и наблюдается рост числа жертв обстрелов. "Помимо невосполнимых утрат и бесчисленных страданий мирного населения, которые несет жителям Донбасса продолжающаяся карательная операция украинских властей по подавлению инакомыслия, данные отчетов СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ - прим. "РГ") наглядно свидетельствуют и о том, с кем в действительности воюют вооруженные силы Украины и военизированные отряды украинских националистов", - заявил постпред РФ.

Лукашевич отметил, что наблюдатели подтвердили гибель 8 мая от обстрелов 81-летнего пенсионера, жителя западной окраины Донецка. "Там же 22 апреля был ранен в голову другой пожилой мужчина. Взрывной волной от снаряда, разорвавшегося 29 апреля у окон квартиры на севере Донецка, получил ранение 12-летний ребенок", - рассказал российский дипломат.

Постпред РФ особо отметил, что Киев отказывается согласовывать с Донбассом параметры контроля за режимом прекращения огня и реагирования на соответствующие нарушения с привлечением координационного механизма. Он также напомнил, что из-за непрекращающихся обстрелов невозможно обеспечить надлежащие меры по разминированию. "На этом фоне множится печальная статистика жертв от взрывных травм среди гражданского населения. Так, СММ сообщила о гибели 6 апреля 17-летнего юноши от подрыва на мине в Славяносербске. В тот же день в Зайцево от детонации неустановленного взрывного предмета ранена пенсионерка. 15 апреля в Кременной по той же причине ранения получил местный житель", - отметил Лукашевич.

Дипломат также обратил внимание совета ОБСЕ на то, что при активной поддержке западных кураторов не прекращаются усилия по милитаризации Украины. Александр Лукашевич подчеркнул, что фактически Киев совершает военные преступления при негласном одобрении своих зарубежных спонсоров. Эти спонсоры продолжают тренировать и обучать украинских военнослужащих и представителей иных силовых ведомств, на что выделяются соответствующие военные ассигнования.

Он напомнил, что страны НАТО продолжают политику вовлечения Украины в свою военную активность. "На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений Украины со странами НАТО. Вкупе с осуществляемыми военными поставками, в том числе летальных вооружений, проведение таких учений в государстве, на востоке которого продолжается внутренний вооруженный конфликт, не способствует диалогу между его сторонами", - заявил Александр Лукашевич.

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