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28.05.2021 12:23
Рубрика: Власть

Матвиенко: Экология не должна стать инструментом торговых войн и санкций

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что борьба за экологическое благополучие планеты не должна становиться инструментом сдерживания конкурентов. Такое мнение она высказала, выступая на IX Невском международном экологическом конгрессе.

"Очевидно, что в современном мире очень многое от того, какие решения принимаются на экологическом треке, напрямую зависит и общий вектор глобального развития, и благополучие, здоровье, качество жизни каждого человека. Вопросы экологической безопасности, сохранение климатического равновесия, сегодня уверенно входят в топ мировой общественной и политической повестки", - сказала она.

Матвиенко призвала формировать моду на экологию

"Однако недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами превращалась в инструмент торговых войн, санкционного давления, агрессивного сдерживания конкурентов", - заявила глава Совфеда. "Убеждена, что никакие аспекты природоохранной повестки в принципе не должны порождать конфликтный потенциал ни на общественном, ни на межгосударственном уровнях. Экология должна находиться исключительно в плоскости партнерства и сотрудничества", - добавила она.

"Сегодня необходимо отложить идеологические разногласия и сообща противостоять не знающим границ глобальным вызовам", - заключила Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Законодательная власть Совет Федерации

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