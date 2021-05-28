Матвиенко: Экология не должна стать инструментом торговых войн и санкций

"Очевидно, что в современном мире очень многое от того, какие решения принимаются на экологическом треке, напрямую зависит и общий вектор глобального развития, и благополучие, здоровье, качество жизни каждого человека. Вопросы экологической безопасности, сохранение климатического равновесия, сегодня уверенно входят в топ мировой общественной и политической повестки", - сказала она.
"Однако недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами превращалась в инструмент торговых войн, санкционного давления, агрессивного сдерживания конкурентов", - заявила глава Совфеда. "Убеждена, что никакие аспекты природоохранной повестки в принципе не должны порождать конфликтный потенциал ни на общественном, ни на межгосударственном уровнях. Экология должна находиться исключительно в плоскости партнерства и сотрудничества", - добавила она.
"Сегодня необходимо отложить идеологические разногласия и сообща противостоять не знающим границ глобальным вызовам", - заключила Валентина Матвиенко.