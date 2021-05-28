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28.05.2021 15:04
Рубрика: Власть

Матвиенко считает политизированными заявления США о российском газе

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм не было никаких реальных оснований сомневаться в качестве российского газа. Ранее чиновница выступила против газопровода "Северный поток-2", поскольку "по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле".
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

"Мне трудно себе представить, чтобы человек такого высокого ранга, министр энергетики США, была настолько непрофессиональна, чтобы делать такие заявления", - сказала Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам IX Невского международного экологического конгресса.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Мне кажется, что это как раз пример использования зеленой повестки для манипулирования, недобросовестной конкуренции. Для такого рода высказывания нет никаких объективных оснований", - уверена глава Совфеда.

Она также отметила, что уже более полувека Россия является надежным поставщиком природного газа и никаких претензий у получателей никогда не было ни на одном этапе. При этом Матвиенко напомнила, что вред от разработки газа в США, по оценке специалистов, в 4 раза выше, чем углеродный след газодобычи в России.

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