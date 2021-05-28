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28.05.2021 15:54
Рубрика: Экономика

МЭР установило требования энергоэффективности к госзакупкам товаров

Текст: Алексей Любовецкий
Минэкономразвития утвердило требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров, закупаемых при заключении госконтрактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нововведение коснется товаров, при эксплуатации которых расходуются значительные объемы энергии, а именно: электрические асинхронные двигатели, телевизоры, насосы для воды, кондиционеры воздуха и комнатные вентиляторы.

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Для гармоничного внедрения требований в систему государственных и муниципальных закупок в министерстве предусмотрели переходный период: руководствоваться правилами надо будет через 180 дней с момента их официального опубликования.

Проблема включения в конкурсную документацию критериев энергетической эффективности чрезвычайно остро стоит для государственных и муниципальных заказчиков, отмечает директор Эксперт-бюро "ЭнергиаВита" Мария Степанова. По общему правилу при закупках действует приоритет цены, а по первоначальной цене энергоэффективные решения заведомо проигрывают. В связи с этим заказчики часто переплачивают при эксплуатации за потребляемые ресурсы или сталкиваются с рисками поставки некачественного оборудования, объяснила она.

"Поэтому установление четких требований к энергоэффективности техники, закупаемой органами государственной власти и органами местного самоуправления, дает бюджетным организациям отличный инструмент повышения энергоэффективности при выполнении всех требуемых законодательством закупочных процедур", - подытожила эксперт.

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