МЭР установило требования энергоэффективности к госзакупкам товаров

Минэкономразвития утвердило требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров, закупаемых при заключении госконтрактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нововведение коснется товаров, при эксплуатации которых расходуются значительные объемы энергии, а именно: электрические асинхронные двигатели, телевизоры, насосы для воды, кондиционеры воздуха и комнатные вентиляторы.

Для гармоничного внедрения требований в систему государственных и муниципальных закупок в министерстве предусмотрели переходный период: руководствоваться правилами надо будет через 180 дней с момента их официального опубликования.

Проблема включения в конкурсную документацию критериев энергетической эффективности чрезвычайно остро стоит для государственных и муниципальных заказчиков, отмечает директор Эксперт-бюро "ЭнергиаВита" Мария Степанова. По общему правилу при закупках действует приоритет цены, а по первоначальной цене энергоэффективные решения заведомо проигрывают. В связи с этим заказчики часто переплачивают при эксплуатации за потребляемые ресурсы или сталкиваются с рисками поставки некачественного оборудования, объяснила она.

"Поэтому установление четких требований к энергоэффективности техники, закупаемой органами государственной власти и органами местного самоуправления, дает бюджетным организациям отличный инструмент повышения энергоэффективности при выполнении всех требуемых законодательством закупочных процедур", - подытожила эксперт.