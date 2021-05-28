МЭР установило требования энергоэффективности к госзакупкам товаров

Нововведение коснется товаров, при эксплуатации которых расходуются значительные объемы энергии, а именно: электрические асинхронные двигатели, телевизоры, насосы для воды, кондиционеры воздуха и комнатные вентиляторы.
Для гармоничного внедрения требований в систему государственных и муниципальных закупок в министерстве предусмотрели переходный период: руководствоваться правилами надо будет через 180 дней с момента их официального опубликования.
Проблема включения в конкурсную документацию критериев энергетической эффективности чрезвычайно остро стоит для государственных и муниципальных заказчиков, отмечает директор Эксперт-бюро "ЭнергиаВита" Мария Степанова. По общему правилу при закупках действует приоритет цены, а по первоначальной цене энергоэффективные решения заведомо проигрывают. В связи с этим заказчики часто переплачивают при эксплуатации за потребляемые ресурсы или сталкиваются с рисками поставки некачественного оборудования, объяснила она.
"Поэтому установление четких требований к энергоэффективности техники, закупаемой органами государственной власти и органами местного самоуправления, дает бюджетным организациям отличный инструмент повышения энергоэффективности при выполнении всех требуемых законодательством закупочных процедур", - подытожила эксперт.