МИД КНР оценил подготовку доклада по COVID-19 в США

Информацию о подготовке в США доклада о происхождении вируса COVID-19 расценили в Пекине как очередной пример политической игры со стороны Вашингтона. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"В этот раз США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы. Это лишь говорит о том, что США не интересует правда, они не хотят никаких научных исследований, это лишь политическая игра, попытка перекинуть вину на других и скинуть с себя ответственность", - приводит слова Лицзяня ТАСС.

В китайском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что проблема изучения происхождения вирусов является сложным вопросом науки. Поэтому, отметил Лицзянь, сделанные в Вашингтоне заявления говорят лишь о наличии скрытых мотивов и "дурных намерениях" администрации Белого дома.