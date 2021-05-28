МИД РФ: Выйдя из ДОН, США совершили грубую политическую ошибку

Решение Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу, ДОН, является грубой политической ошибкой. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что свое деструктивное решение американская сторона попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью.

"Этот шаг Вашингтона вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников, которые просили пересмотреть решение, принятое администрацией Д. Трампа", - отмечают в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что США ведут двойственную политику по отношению к вопросам транспарентности в военной области. С одной стороны Белый дом призывает другие страны наращивать эту транспарентность, а с другой - сами закрывают свою территорию от наблюдения.

"Убеждены, что США совершили еще одну грубую политическую ошибку. Они упустили шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы. Не укрепится, в конечном счёте, и их собственная безопасность", - считают в российском ведомстве.

В комментарии подчеркивается, что Москва на протяжении длительного времени делала все возможное для сохранения соглашения, проявляя терпение, предоставляя администрации США время, для пересмотра этого "близорукого решения". В МИД России отмечают, что отказ Вашингтона возвращаться в договор подтверждает полную обоснованность принятого руководством России решения о запуске внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН. "Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США", - заключили на Смоленской площади.