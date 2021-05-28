Минфин: Золото на средства ФНБ не будут покупать напрямую

Сделки по покупке и продаже золота планируется проводить только через Банк России в безналичной форме, сообщили в Министерстве финансов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин разрешил инвестировать накопления Фонда национального благосостояния в драгоценные металлы.

В Минфине напомнили, что еще в 2008 году были созданы правовые основания для диверсификации ликвидных активов ФНБ за счет золота в безналичной форме. Сделки будут проходить по учетным ценам, установленным Банком России на основе стоимости золота на лондонском рынке в этот день.

"Все операции с золотом, входящим в состав активов ФНБ, будут отражаться на открытом в Банке России "металлическом" счете. Приобретение за счет средств ФНБ золота в физической форме не планируется", - говорится в сообщении ведомства.

ФНБ является частью пенсионного обеспечения россиян. Он пополняется за счет дополнительных доходов от энергетического сектора и управления собственными средствами.