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28.05.2021 12:17
Рубрика: Экономика

Минвостокразвития: Азиатские страны заинтересовались СМП

Текст: Елена Березина

Крупнейшие азиатские страны рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на итоговой коллегии ведомства.

Зачем России нужен Северный морской путь

"Реализация запланированных в Арктике проектов даст дополнительный грузовой поток для СМП. Этот маршрут - сквозная тема в развитии российской Арктики. И, одновременно, объект пристального интереса со стороны крупнейших торговых стран мира. Глобальные изменения климата, таяние арктических льдов - создают предпосылки для интенсивного развития арктического судоходства. Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как альтернативный перегруженному Суэцкому каналу транспортный коридор между Азией и Европой. Путь по СМП на 40% короче и по открытой воде быстрее на семь суток", - сказал он.

Экономика ВЭД Правительство Минвостокразвития

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