Минвостокразвития: Азиатские страны заинтересовались СМП

Крупнейшие азиатские страны рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на итоговой коллегии ведомства.

"Реализация запланированных в Арктике проектов даст дополнительный грузовой поток для СМП. Этот маршрут - сквозная тема в развитии российской Арктики. И, одновременно, объект пристального интереса со стороны крупнейших торговых стран мира. Глобальные изменения климата, таяние арктических льдов - создают предпосылки для интенсивного развития арктического судоходства. Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как альтернативный перегруженному Суэцкому каналу транспортный коридор между Азией и Европой. Путь по СМП на 40% короче и по открытой воде быстрее на семь суток", - сказал он.