На квасе или кефире: аналитики сравнили цены на разные виды окрошки

Приготовить окрошку на всю семью по ценам на конец мая можно в среднем за 542 рубля. Стоимость ингредиентов для холодного супа по шести рецептам сравнили в "СберМаркете". Самым дорогим оказался вариант на квасе с говядиной, самым дешевым - на минералке с вареной колбасой.

В исследовании (есть в распоряжении "РГ") использовали данные 65 ретейлеров, с которыми сотрудничает онлайн-сервис доставки продуктов и товаров. Аналитики "обсчитали" окрошку на квасе, на минеральной воде и кефире, с мясом вместо колбасы, с тунцом и в адаптации для вегетарианцев.

Продукты брали с прицелом на семью из 4-5 человек. Кваса или минералки при этом уйдет два литра, кефира - один. Говядины или колбасы (докторской или вегетарианской) потребуется 300 граммов, для рыбного варианта достаточно банки консервированного тунца. Три картофелины, три яйца, пара огурцов, шесть редисок, по пучку укропа и лука, 150 граммов сметаны - суп готов.

В классическом составе - квас, картофель, докторская колбаса, яйца, огурцы и редис, зелень и сметана. Кастрюля такой окрошки обойдется сегодня в 521 рубль. Если квас заменить кефиром, цена снизится до 506 рублей. С газированной минеральной водой выйдет и того меньше - 426.

Окрошка на квасе с вареной говядиной получилась самой дорогой - 702 рубля. Почти половина суммы (364 рубля) уйдет на покупку 300 граммов охлажденного мяса.

Для тех, кто мяса не ест, подойдет рецепт на квасе с консервированным тунцом - такое блюдо на семью будет стоить 513 рублей.

Наконец, вегетарианская окрошка - на квасе, с нутовой колбасой и без яиц - обойдется в 587 рублей.