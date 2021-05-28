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28.05.2021 19:16
Рубрика: Экономика

Названы города, где квартиры на "вторичке" подорожали сильнее всего

Текст: Евгения Думанская
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Самый заметный рост показало жилье на вторичном рынке в Чите - за год цены здесь увеличились на 36,9%. Свыше 35% набрали ценники в Нижнекамске, в Улан-Удэ квартиры теперь стоят на 34,4% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщили аналитики ЦИАН.

Фото: iStock
Названы районы с переоцененными квартирами

Более чем на 30% поднялись цены в Курске, Домодедово, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Омске и Петрозаводске.

Москва не попала в топ по самому стремительному росту цен - стоимость жилья на вторичном рынке в среднем выросла на 15,7% за год. В Санкт-Петербурге "вторичка" поднялась на 24,8%. Самый низкий рост зафиксирован в Нальчике, где квартиры подорожали на 1,6%, и Волгодонске - 1,9%.

В среднем в России в данный момент жилье на вторичном рынке стоит 78,1 тысячи рублей за квадратный метр, что на 24% выше ценника в конце мая прошлого года.

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование, "средняя" квартира площадью 56,6 квадратных метров сейчас стоит 4,21 миллиона рублей. Бюджет предложения за год увеличился на 615 тысяч. Аналитики считают, что в дальнейшем цены, вероятнее всего будут расти не быстрее 1 п.п. в месяц, продолжив тенденцию замедления.

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