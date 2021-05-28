Названы самые полезные напитки для организма человека

Самым полезным напитком для человека является вода, рассказала "Звезде" член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

Самым важным свойством воды, по ее словам, является способность растворять токсины, вырабатывающиеся организмом.

"Мы должны выводить соли. Пот, моча, слезы и так далее - все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме", - отметила Деккер.

Сравниться с водой по полезным свойствам может только слабо заваренный зеленый чай, продолжила диетолог. Крепкий чай или кофе, наоборот, обладают мочегонным эффектом, поэтому нуждаются в дополнении в виде воды, объяснила она.

Какао также является полезным напитком, но только при условии, если его приготовили собственноручно, из какао-порошка и с небольшим количеством сахара, подчеркнула специалист. Какао, который продается в магазине, содержит большое количество углеводов и может лишь навредить организму, предупредила Деккер.