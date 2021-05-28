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28.05.2021 11:26
Рубрика: Общество

Названы самые полезные напитки для организма человека

Текст: Матвей Линник

Самым полезным напитком для человека является вода, рассказала "Звезде" член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

Фото: iStock
Назван напиток, снижающий давление

Самым важным свойством воды, по ее словам, является способность растворять токсины, вырабатывающиеся организмом.

"Мы должны выводить соли. Пот, моча, слезы и так далее - все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме", - отметила Деккер.

Сравниться с водой по полезным свойствам может только слабо заваренный зеленый чай, продолжила диетолог. Крепкий чай или кофе, наоборот, обладают мочегонным эффектом, поэтому нуждаются в дополнении в виде воды, объяснила она.

Какао также является полезным напитком, но только при условии, если его приготовили собственноручно, из какао-порошка и с небольшим количеством сахара, подчеркнула специалист. Какао, который продается в магазине, содержит большое количество углеводов и может лишь навредить организму, предупредила Деккер.

Общество Здоровье

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