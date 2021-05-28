Неизвестный ранил ножом сотрудника полиции во Франции

Неизвестный напал с ножом на сотрудника правоохранительных органов в полицейском участке, расположенном в коммуне Ла Шапель-Сюр-Эрдр, относящейся к округу Нант. Как сообщает радиостанция BFM, нападению подверглась женщина-полицейский.

Сотрудница полиции получила серьезное ранение бедра и была доставлен в отделение неотложной помощи университетской больницы Нанта. О ее текущем состоянии не сообщается.

Преступник в настоящее время находится на свободе, предпринимаемые полицией усилия по его поимке пока не принесли результатов. Район происшествия оцеплен полицией, подозреваемый, как утверждается, вооружен и опасен. В его поимке участвуют 80 жандармов и вертолет.