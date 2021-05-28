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28.05.2021 10:34
Рубрика: Экономика

Новак ответил на слова главы минэнерго США о "грязном" российском газе

Текст: Сергей Тихонов
Российский природный газ, поставляемый через "Северный поток" в четыре раза экологичнее, чем газ, поставляемый в Европу из США.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ответ на слова главы минэнерно США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский газ самый "грязный" в мире.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", - сказал вице премьер.

Он пояснил, что в первую очередь это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

Грэнхолм назвала российский газ "грязным", объясняя свою позицию в отношении газопровода "Северный поток-2". По ее словам, это одна из причин помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, почему она является противником проекта.

Но добыча сланцевого газа, а именно он используется для сжижения в США, осуществляется с использованием технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) - нагнетание жидкой смеси через пробуренную скважину под высоким давлением, в результате чего образуются трещины в пластах, через которые газ концентрируется в одной зоне и выкачивается наружу. Метод действенный, но признается крайне вредным для экологии. В министерстве охраны окружающей среды Германии в 2020 году на запрос партии "зеленых" ответили, что СПГ произведенный из газа, добытого при помощи технологии МГРП, такой же вредный для климата, как и уголь.

По разным оценкам, углеродный след от сжижения и доставки СПГ потребителям в два-четыре раз выше, чем углеродный след от трубопроводного газа, что вынуждает производителей СПГ активно готовиться к новым требованиям ключевых импортеров энергоресурсов, стремящихся получать исключительно углеродно-нейтральное топливо.

В России МГРП для добычи газа почти не используется, нет необходимости - он слишком дорогой и сложный. У нас его чаще применяют для добычи трудноизвлекаемой нефти, например, на баженовской свите.

Экономика Отрасли Нефть и газ Россия и США

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