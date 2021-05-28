NYT: США расследуют возможное вмешательство Украины в выборы

В США федеральные прокуроры в Бруклине вместе с ФБР ведут расследование о вмешательстве нескольких бывших и действующих украинских чиновников в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По их данным, расследуется попытка представителей Украины повлиять на выборы, распространяя "необоснованные обвинения" в коррупции в отношении президента США Джо Байдена. Предполагается, что это могло быть сделано через Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката Дональда Трампа. Прокуроры уже изучили поездку Джулиани в Европу в декабре 2019 года, во время которой он встречался с несколькими украинцами, пишет РИА Новости.

Напомним, третьего ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы. На них победу одержал кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Его основным соперником был действующий на момент выборов президент Дональд Трамп, выдвинутый Республиканской партией.