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Рубрика: Экономика

Опрос: Каждый пятый россиянин верит в улучшение экономической ситуации

Текст: Василий Кошкин

22% россиян придерживаются оптимистичных прогнозов относительно экономической ситуации в России, говорится в результатах опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир" и компанией BCG. Год назад такое мнение разделяли лишь 6%.

Фото: ЦБ РФ/ РИА Новости
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Доля аудитории, которая не ожидает ни улучшения, ни ухудшения экономики в стране в ближайшем будущем, составила 43%. В прошлом году доля приверженцев стагнации составляла 21%.

Ухудшения экономической ситуации в стране все еще ожидают примерно треть россиян - 34%. В исследовании отмечается, что по сравнению с прошлым годом этот показатель сократился в два раза.

"Положительные настроения россиян в отношении экономической ситуации в стране подтверждают постепенную, но в то же время стабильную смену упаднических чувств населения на более оптимистичные", - прокомментировала результаты исследования директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

В опросе приняли участие 1500 россиян.

Экономика Общество Соцсфера Социология

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