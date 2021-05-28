Опубликована программа Российского туристического форума "Путешествуй!"

На официальном сайте первого Российского туристического форума "Путешествуй!" опубликована деловая программа мероприятия. Форум состоится 11-13 июня в Москве (ВДНХ, павильон № 55). Организатор Форума - Фонд Росконгресс, соорганизаторами выступают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Мероприятие состоится при поддержке Русского географического общества.

В работе стратегической сессии "Развитие внутреннего и въездного туризма" примут участие представители туристических операторов и агентств, представители регионов, туристических ассоциаций. Главным драйвером сессии станут брендовые маршруты России. Представители Ростуризма расскажут о включении брендовых маршрутов в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", а также о планах по работе с ними в период действия нацпроекта. Участники экспертной дискуссии обсудят проекты и направления, способные перезагрузить туризм в России и сохранить востребованность отдыха в стране и среди россиян, и среди иностранных туристов.

"Пандемия дала мощный импульс для развития внутреннего туризма: за прошедший год россияне открыли для себя новые форматы путешествий, стали изучать брендовые маршруты, планировать путешествия по тем местам, о которых раньше даже не знали. Форум "Путешествуй!" призван поддержать данный тренд, помочь регионам презентовать свои уникальные туристические маршруты, а участников познакомить с разнообразием форматов доступного отдыха, таких как караванинг, кемпинг, автотуризм, глэмпинг, экопоходы, гастрономические туры и другие", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В деловую программу Форума также вошли дискуссии, посвященные развитию инфраструктуры для путешествий, новым направлениям гастрономического и водного туризма и другим темам. Также на полях форума "Путешествуй!" состоятся презентации региональных туристических направлений.

Программа лектория включает в себя встречи с известными блогерами и путешественниками, мастер-классы по фотографии в путешествиях и по экологическому просвещению для детей; также тут будут представлены работы победителей конкурса "Россия в твоем объективе", принять участие в котором можно и сейчас.

Участие в мероприятии - бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте Форума.

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