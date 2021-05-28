Перспективы комплексного развития Арктики обсудили на "круглом столе"

Перспективы развития российской части Арктики связаны с комплексным подходом, который будет учитывать потребности экономики, интересы экологии, социальную защиту местного населения, геополитические цели страны и задачи охраны самой протяженной границы России. Об этом шла речь во время "круглого стола" "Россия будет прирастать Арктикой через Урал", который состоялся в редакции "Российской газеты". Он стал третьим межконгрессным мероприятием международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО.

"Привлечение науки и экспертов к решению вопросов развития Русского Севера особенно важно, - подчеркнул в своем приветственном слове спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент "Ассоциации полярников" Артур Чилингаров. - Считаю актуальным и крайне полезным образование и развитие "Арктической платформы Урала", а также высоко оцениваю деятельность экспертов международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО в рассмотрении вопросов социально-экономического развития российских северных территорий". Артур Чилингаров также выразил уверенность, что только с привлечением научного и профессионального сообщества можно достичь устойчивого развития Арктической зоны России.

"На ближайшие два года Россия становится председателем Арктического совета, - отметила член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева. - Для нашей страны это связано с возможностью решить геополитические и социально-экономические вопросы Арктической зоны России".

Площадка УРАЛРОСПРОМЭКО подготовила проект концепта "Арктическая платформа Урала", в котором описываются гармоничные подходы к сбалансированному социальному и экономическому развитию северных территорий. Заложенные в документе идеи получили полную поддержку участников круглого стола.

"Развитие международного сотрудничества в Арктике - это комплексная программа, охватывающая почти все стороны жизни с опорой на создание благоприятных условий для жизни и труда населения, - подчеркнул заместитель руководителя центра координации исследований Российского института стратегических инициатив Игорь Севастьянов. - В нем нашлось место для образования, медицины, большое внимание уделено коренным народам. Для решения их проблем, в том числе, предлагается использовать цифровизацию. Помимо доступа к дистанционному образованию и телемедицине, это позволит еще и сохранить их культурное наследие".

На необходимость развития в Арктике легкой и пищевой промышленности, а не только добывающей и обрабатывающей, обратила внимание вице-президент Академии геополитических проблем Наталья Комлева. По ее мнению, большая перспектива есть у многих местных продуктов питания, особенно мяса оленя и яка, из растущего в высоких широтах сырья можно делать косметические средства и лечебные мази. При этом необходимо обеспечить регион транспортной и энергетической инфраструктурой, чтобы было проще реализовать проекты, вовлечь в них представителей коренных малочисленных народов Севера.

"Сейчас уже прошло время для покорения Севера, пришло время его спокойного освоения", - сказал народный архитектор России Андрей Боков. На его взгляд, при работе в этой зоне очень важно выдержать баланс между целесообразностью и сохранением уникальной природы Арктики.

Вице-президент межрегиональной общественной организации "Аспол", член-корреспондент РАН Игорь Бобровницкий обратил внимание на развитие арктической медицины в рамках освоения региона. При этом ассоциация "Аспол" готова стать площадкой для продвижения проектов науки и бизнеса, связанных с зоной Арктики. К этой работе могут также подключиться любые организации Уральского региона, добавил он.

Еще одна важная проблема, без решения которой добиться успеха в этом регионе будет невозможно - кадровая. Ректор Южно-Уральского госуниверситета, вице-президент Совета ректоров России Александр Шестаков объяснил, что технологии дистанционного образования могут повысить качество образования детей, живущих вдали от крупных населенных пунктов, позволят избавиться от обучения в школах-интернатах. Для развития дистанционного образования необходимо проложить широкополосные линии связи, методики такого обучения уже отработаны.

Бережно относиться к природе и учитывать все потребности арктической экологии призвала замглавы Минприроды Свердловской области Светлана Филатова.

Одним из инструментов защиты от техногенных аварий должно стать экологическое страхование, добавила эксперт в области экобезопасности и страхования Наталия Коваленко.

"Эффективное использование различных финансовых инструментов, включая все возможности страховых механизмов, может стать залогом обеспечения безопасности любой хозяйственной деятельности, - считает Наталия Коваленко. - Значительный риск экологической катастрофы при добыче и транспортировки нефти в Арктике в делает их использование особенно важным". По ее мнению, страховая компания больше всех заинтересована в том, чтобы все было хорошо и платить возмещение никому не пришлось. Тем самым будет исключена возможность невнимательного или небрежного отношения природопользователей к вопросам охраны окружающей среды.

"Экспертами площадки УРАЛРОСПРОМЭКО в 2020 году разработан проект федерального закона об экологическом страховании, - сообщила Юлия Корнеева. - Экологическое страхование - это эффективный инструмент управления экологическими рисками в северных регионах и не только".

Экологическая безопасность освоения Арктики требует применения инновационных материалов, уверен исполнительный директор Группы компаний "Гранула-СпецЦемент" Алексей Коростылев. Научно-исследовательский институт компании разработал особые виды бетона. Среди них есть материал, предназначенный для использования при бурении и консервации нефтяных и газовых скважин. За счет использования уникальных технологий этот бетон заметно сокращает тепловое воздействие на вечную мерзлоту, что хорошо и для экологии, и для добычи полезных ископаемых.

Помочь людям добиться успехов в Арктической зоне призваны инициативы благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны", отметил глава этой организации и заместитель руководителя исполкома партии "Новые люди" Александр Демин. По его словам, пока никакая роботизация не способна заменить людей, которые живут и работают в экстремально трудных условиях. Поэтому для обитателей арктической зоны необходимо создать максимально комфортные условия.

Участвовавшие в круглом столе эксперты наметили направления, которыми надо дополнить концепт "Арктическая платформа Урала", и договорились продолжить сообща развивать северные темы и проекты.