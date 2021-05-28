Песков объяснил перебои с перелетами из Европы в Россию

Перебои с авиарейсами из Европы в Россию - ситуация экстраординарная, но техническая, идет работа по ликвидации этих проблем. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я убежден, что авиационные власти дадут разъяснения", - сказал Песков. "Но это технические моменты", - добавил он и пояснил, что обычно есть точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны, "самолет не влетает в любом месте", есть согласованные эшелоны. Здесь прежде всего идет речь об обеспечении авиационной безопасности, отметил пресс-секретарь президента. "Самолеты других авиакомпаний, которые облетают Беларусь, просятся на влет в разных точках, которые не согласованы, и поэтому возникают технические проблемы", - объяснил он.

Песков назвал ситуацию экстраординарной, но заверил, что авиационные власти напряженно работают. "Конечно, мы хотели бы, чтобы подобных ситуаций не возникало", - добавил он. "Но коли они возникли из-за решений ЕС и компании прислушались к рекомендациям Брюсселя, то неизбежны технические заминки. Но ведется напряженная работа, чтобы их ликвидировать", - заверил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, как это может отразиться на отношениях России и Евросоюза, Песков подчеркнул, что здесь нет повода для очередных проблем - их и так хватает. И напомнил, что российская сторона не имеет никакого отношения к ситуации с ирландским самолетом в Беларуси. Песков также отметил намерение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) тщательно во всем разобраться, и сказал, что это можно приветствовать. "Технические проблемы вызваны не нами и вряд ли нужно рубить с плеча и говорить, что будут очередные проблемы с Россией", - заключил он.