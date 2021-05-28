Премьер Беларуси высказался за укрепление интеграции в СНГ

"Настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами" назвал белорусский премьер своих коллег по СНГ, подчеркнув, что ответом мировым вызовам и потрясениям должно стать дальнейшее укрепление интеграции в странах Содружества. Об этом Роман Головченко заявил в пятницу, 28 мая, на заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Минске.

Оценивая сложившуюся ситуацию в мире, премьер отметил, что последние два года "для стран СНГ сопряжены с целым рядом вызовов и проблем. Практическое взаимодействие по укреплению интеграции было осложнено последствиями непрекращающейся пандемии, которая негативно отразилась на мировой экономике, политике, затронула многие сферы отношений и жизнедеятельности".

Приходится признать, подчеркнул он, что "пандемия вылилась в попытку передела влияния в мире, для чего в ход идут все доступные инструменты". К сожалению, по оценке премьера, право сильного, довлеет над международным правом. А страны, уточнил он, "нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, устойчивое развитие на основе своих традиций, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем".

Все это испытывает на себе и Беларусь, заявил Головченко, отметив, что его страна столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада, а добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками двойных стандартов. В таких условиях, по словам премьера, "тем ценнее сотрудничество с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Беларуси, безусловно, являются страны - участницы СНГ".

Ответом мировым потрясениям, убежден премьер, может и должно стать укрепление региональной интеграции. "Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом по многим направлениям, наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно расширяя многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы", - резюмировал он.