Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями

Премьеры стран СНГ утвердили план совместных действий, чтобы не допустить распространения эпидемий в государствах содружества, также принят еще ряд стратегических документов.

Напомним, что 27 мая в Минск с двухдневным визитом прибыл премьер-министр России, и 28 мая он принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ. По итогам заседания был принят план совместных действий по борьбе с инфекциями.

Кроме того подписаны соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и в сфере занятости населения.

Руководители делегаций также утвердили несколько международных договоров, в том числе соглашение "о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Кроме того была принята Концепция сотрудничества органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах - участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.

Как отмечали ранее в аппарате правительства России, "документы нацелены на укрепление национальной безопасности в условиях глобальных вызовов природно- климатического и социально-экономического характера.