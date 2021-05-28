Власть
28.05.2021 15:33
Текст: Айсель Герейханова

Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями

Премьеры стран СНГ утвердили план совместных действий, чтобы не допустить распространения эпидемий в государствах содружества, также принят еще ряд стратегических документов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомним, что 27 мая в Минск с двухдневным визитом прибыл премьер-министр России, и 28 мая он принял участие в заседании  Совета глав правительств СНГ. По итогам заседания был принят план совместных действий по борьбе с инфекциями.

Кроме того подписаны соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и в сфере занятости населения.

Руководители делегаций также утвердили несколько международных договоров, в том числе соглашение "о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Кроме того была принята Концепция сотрудничества органов государственной  власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах - участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.

Как отмечали ранее в аппарате правительства России, "документы нацелены на укрепление национальной безопасности в условиях глобальных вызовов природно- климатического и социально-экономического характера.

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