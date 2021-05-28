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28.05.2021 17:57
Рубрика: В мире

Президент ФРГ Штайнмайер идет на второй срок

Текст: Юрий Ершов
Президент Германии социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу выступил с коротким заявлением, в котором рассказал о намерении во второй раз баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщают практически все немецкие СМИ, и напоминают, что срок его полномочий истекает 18 марта 2022 года.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Последние пятнадцать месяцев, цитирует президента газета Süddeutsche Zeitung, страна много пережила. "Пандемия нанесла нам многочисленные раны, принесла много горя и страданий. Я, хотел бы быть полезным в процессе исцеления этих ран и сопровождать страну на ее пути в будущее. Будущее, которое нам предстоит строить, исходя из приобретенного за это время опыта", - резюмировал он.

Фото: Gettyimages
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Напомним, федеральный президент не определяет направление политики страны, но может налаживать добрые отношения с соседями и партнерами по всему миру. А также прокладывать мосты в будущее, например, в борьбе с климатическими изменениями.

По традиции 65-летний Штайнмайер редко вмешивался в повседневную политику. А когда он себе это позволял, правительственные чиновники все же прислушивались к нему. Так было, например, в 2017 году, когда после парламентских выборов возникли проблемы с формированием федерального правительства, он призвал социал-демократов к переговорам с христианскими партиями о создании кабинета большой коалиции. Или, когда сейчас, в эти месяцы пандемии, пристыдил отечественных политиков за то, что они никак не могут избавиться от разногласий в борьбе с коронавирусом.

Конечно, Штайнмайер сознает, что избрание его президентом на второй срок не случится автоматически. Главу государства, по конституции, избирает так называемое Федеральное собрание, которое наполовину состоит из всех депутатов парламента и наполовину из назначенных правительствами 16 земель представителей. Так что будущий состав этого органа, которому 13 февраля 2022 года предстоит назначить президента, определится лишь после сентябрьских выборов в бундестаг.

А пока лидеры парламентских партий на повторное избрание Штайнмайера президентом страны реагируют весьма осторожно. Почти все признают его работу на этом посту весьма продуктивной, но предпочитают определиться со своим решением только после предстоящих осенью выборов.

Напомним, что Штайнмайер был провозглашен президентом ФРГ в 2017 году по предложению социал-демократов и христиан, которых поддержали "зеленые" и свободные демократы.

Справка "РГ"

Франк-Вальтер Штайнмайер с 1999-го по 2005-й годы возглавлял ведомство федерального канцлера Герхарда Шредера. С 2005 по 2009 годы и с 2013 по 2017 годы был министром иностранных дел ФРГ.

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