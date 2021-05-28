Путин обсудил с Совбезом РФ угрозы для России

Новости

В России определены первые плавающие экспортные пошлины на зерно 17:38
В РПЦ поддержали законопроект "о церковном имуществе". 17:36
"Газпром" оценил экономию от "Северного потока-2" в миллиард долларов 17:32
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии 17:26
МИД РФ: Выход США из ДОН несет угрозу безопасности Европе 17:16
РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока" 17:14
В России стартовал конкурс лучших технологических кружков для детей 17:02
Генерал ВСУ: Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года 16:50
"Ливерпуль" объявил о переходе Конате из "Лейпцига" 16:41
Глава Минздрава заявил о безопасности "Спутника V" для беременных 16:33
Вертолет Ми-26 перевез в Гатчину истребитель Су-27 16:31
Аллегри возглавил "Ювентус" 16:26
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным 16:24
Анимационный VR-сериал "Под подушкой" представит РФ на кинорынке в Каннах 16:12
Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 16:09
В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
28.05.2021 16:52
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом РФ угрозы для России

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Основным вопросом стала Стратегия национальной безопасности.
Фото: Сергей Ильин/РИА Новости Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
Фото: Сергей Ильин/РИА Новости

Глава государства предложил собравшимся посмотреть, "что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Главный пограничник РФ рассказал, как выдворили британский эсминец

Но прежде Владимир Путин обратился к пограничникам - совещание совпало с их праздником. "Такая служба во все исторические эпохи была и трудной, и почетной, требовала высочайшего профессионализма, личной смелости, понимания своей колоссальной ответственности перед Отечеством", - заявил он.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Тогда именно пограничники приняли первый бой, до конца исполнили свой долг, дрались насмерть, сказал Путин. И сегодня пограничники верны ратным традициям, четко выполняют боевые задачи на всех участках границы - от Балтики до Дальнего Востока, на Кавказе, в Арктической зоне, подчеркнул президент.

Отдельно Путин отметил грамотные и слаженные действия в период эпидемии, когда вместе с другими ведомствами был организован надежный контроль на границе. "Этот внешний рубеж сыграл важнейшую роль, - пояснил он. - В первые недели и месяцы распространения инфекции позволил нам выиграть время, а значит - сберечь многие жизни наших граждан".

"Пограничники продолжали и продолжают эффективно действовать по всем ключевым направлениям - это борьба с трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой, браконьерским промыслом водных биоресурсов, незаконной миграцией", - перечислил президент и поблагодарил их за надежность и добросовестную службу, за преданность народу и Родине.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока"
Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности