Новости

Самбо включено в программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта 11:35
Лукашенко обсудит с Путиным возобновление авиасообщения между РФ и Беларусью 11:14
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве 11:09
В Петербурге за полмиллиона рублей продали автограф Альберта Эйнштейна 11:06
Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Беларуси 11:00
Минэкономразвития представило концепцию регулирования экосистем 11:00
Декстер Морган сменил имя: новый тизер продолжения культового сериала 10:56
Дроны будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах Ростовской области 10:56
Трехминутный ураган принес небывалые разрушения в алтайское село 10:39
В Крыму начальника оружейного склада МВД уличили в распродаже арсенала 10:37
Путин поздравил Алиева с Днем Республики 10:27
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США 10:25
"Белавиа" отменила рейсы в Таллин 10:21
Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться переболевшим COVID-19 10:19
В Ярославле на железнодорожном мосту током убило девушку 10:09
Компаньону "крабового короля" Олега Кана дали три года условно 10:08
В Красноярске заказчика убийства из мести отправят на лечение 09:57
В РАО выбрали новых академиков и членов-корреспондентов 09:49
ICAO проведет расследование после инцидента с самолетом Ryanair 09:44
Минпромторг утвердил систему оценки развития промышленности в регионах 09:40
В Госдуме предложили ввести ставку НДФЛ в 6% для работающих студентов 09:35
На Сахалине ввели студенческий тариф для полетов на Курилы 09:35
Власти Финляндии переругались из-за бесплатных завтраков для премьера 09:28
Россияне назвали доход, необходимый для накоплений в старости 09:23
В Иркутской области задержали девять человек за махинации в сфере ЖКХ 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 10:27
Рубрика: Власть

Путин поздравил Алиева с Днем Республики

Текст: Кира Латухина

Президент России направил поздравительную телеграмму азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин: РФ помогает в нормализации обстановки на границе Армении и Азербайджана

Владимир Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономической, научно-технической и других областях и значительный авторитет на мировой арене, подчеркнул его активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки.

Россия "высоко ценит отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", написал президент РФ. Путин уверен, что совместными усилиями получится и дальше укреплять стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество во всех областях.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Азербайджан Президент

Главное сегодня

Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России
Врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности