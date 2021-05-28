Путин поздравил Алиева с Днем Республики

Президент России направил поздравительную телеграмму азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономической, научно-технической и других областях и значительный авторитет на мировой арене, подчеркнул его активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки.

Россия "высоко ценит отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", написал президент РФ. Путин уверен, что совместными усилиями получится и дальше укреплять стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество во всех областях.