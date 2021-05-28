Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

Президент России пригласил белорусского лидера, который приехал в Сочи на переговоры, искупаться вместе в море.

"Погода в Сочи хорошая, можем искупаться", - предложил Владимир Путин во время протокольной части встречи. "С удовольствием", - поддержал Александр Лукашенко.

"Море становится все теплее и теплее", - оценил российский лидер. "Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - заключил он.

"Спасибо за человеческое приглашение именно в пятницу, действительно, чтобы в выходные дни можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение", - улыбнулся Лукашенко.