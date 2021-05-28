Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.

Выведение космических аппаратов займет 3 часа 51 минуту. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного, сообщает ТАСС.

Этот запуск должен был состояться еще 27 мая, однако был перенесен на резервную дату. Компания Arianespace ("Арианспейс"), которая является оператором пуска, сообщила о необходимости замены электрооборудования на ракете перед стартом.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта и 26 апреля 2021 года. Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.

На космодроме Байконур тоже готовятся к запуску очередной партии космических аппаратов спутниковой компании OneWeb летом.

Пуск "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован со стартового комплекса "Восток" площадки N31 космодрома Байконур.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой.